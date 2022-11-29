【男子】▽２年以下 ①広瀬結都・十河泰聖（東神楽ジュニア）②宮崎・西畑（東神楽ジュニア）③高柳・佐藤（鷹栖北野）③内藤 ・高畠（鷹栖北野）▽３年 ①鈴木汐音・園田聖奈（近一）②宮西 ・山中（鷹栖北野）③相沢・辻村 （北光）③田中・玄（東光）▽４年 ①村上心乃佑・平沼聖和（東光）②太田・十河（東神楽ジュニア）③平林・樋口（鷹栖北野）③鈴木・大月（東聖インパクト）▽５年 ①相馬瑠生・相馬獅生（高台）②出口・山中（鷹栖北野）③広部・星（東光）③成田・佐々木 （神居ジュニア）▽６年 ①高畠 柊斗・吉田澄晴（ドリームＢＣ）②森・伊藤（忠和）③平田・山本 （東光）③西畑・蒔田（東神楽ジュニア）

【女子】▽２年以下 ①外川陽依・平林花純（鷹栖北野）②高岡・石沢（東栄）③石田・高（鷹栖北野）③青嶋・吉田（東光）▽３年 ①中村彩香・太田夢姫（東神楽ジュニア）②田村・平尾（東栄）③川村・佐藤（鷹栖北野）③田中・石川（北光）▽４年 ①井上奈々・高畠柚羽（鷹栖北野）②平野・榊田（東光）③近藤・川村（近文・近二）③広瀬・鈴木（東神楽ジュニア）▽５年 ①田川さおり・太田明李（陵雲）②堰八・和田（東聖インパクト・青雲）③日置・宮崎（鷹栖北野）③神野・小家（高台）▽６年 ①木脇怜歩・佐藤心咲（東光）②近藤・副田（近文）③東谷・佐藤（忠和）③水谷・谷口（高台）