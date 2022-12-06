◇決勝トーナメント▽１回戦 東神楽Ｂ３―２中央Ｂ、神楽Ａ３―０北門Ａ▽２回戦 旭川Ａ３―０東神楽Ｂ、神居東Ａ３―２緑が丘Ａ、啓北Ａ３―０当麻Ａ、東神楽Ａ３―０東川、永山南Ａ３―０旭川Ｂ、六合３―２東陽、明星Ａ３―１比布、中央Ａ３―２神楽Ａ▽３回戦 旭川Ａ３―０神居東Ａ、東神楽Ａ３―０啓北Ａ、永山南Ａ３―２六合、中央Ａ３―０明星Ａ▽準決勝 旭川Ａ３―０東神楽Ａ、中央Ａ３―０永山南Ａ▽決勝 旭川Ａ３―０中央Ａ
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2022/12/06
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