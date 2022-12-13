【男子】◇ダブルス▽１部 ①鎌倉大起・森山生稀（旭実）②芹沢・渡部（旭実）③井上・沢田（旭龍谷）④今地・阪本（旭龍谷）⑤前中・奥村（旭龍谷）⑥高橋・斎藤（旭工）⑦尾崎・斉藤（旭南）⑧三田地・中司（旭商）▽２部 ①青谷息吹・石山和弥（旭北）②金松・若林（上富良野）③脇田・久保田（旭工）③大串・杉本（旭藤星）◇シングルス▽３部 ①阿部倖太（旭南）②中村（旭龍谷）③阿部（旭北）③泉水（旭北）

【女子】◇ダブルス▽１部 ①三上優那・佐藤鼓柊（旭実）②大坂・小國（旭商）③新関・星野（旭南）④斎藤・美濃輪（旭龍谷）⑤江刺・山崎（旭南）⑥狩野・本田（旭商）⑦星・小林（旭龍谷）⑧新保・松倉（旭西）▽２部 ①菅原愛子・平山茉歩（旭龍谷）②藤田・山本（旭商）③松田・谷口（富良野）③谷口・橋向（旭南）◇シングルス▽３部 ①岡旬菜（富良野）②柴野（旭東）③中島（富良野）③芦田（富良野）