　【男子】▽１回戦　旭工２―１旭明成、旭北２―０旭南、旭東２―０旭藤星・旭高専、旭実２―０旭西▽決勝リーグ　旭工２―１旭北、旭実２―０旭東、旭工２―０旭東、旭実２―０旭北、旭実２―１旭工、旭東２―０旭北▽順位　①旭実３勝②旭工２勝１敗③旭東１勝２敗④旭北３敗
　【女子】▽１回戦　旭龍谷２―０旭東、旭北２―０旭西、旭永嶺２―０旭南、旭明成２―０旭藤星▽決勝リーグ　旭龍谷２―０旭北、旭明成２―０旭永嶺
、旭龍谷２―０旭永嶺、旭明成２―０旭北、旭龍谷２―０旭明成、旭北２―０旭永嶺▽順位　①旭龍谷３勝②旭明成２勝１敗③旭北１勝２敗④旭永嶺３敗