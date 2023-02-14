　◇Ａブロック決勝トーナメント▽１回戦　トロンコ３―１ビアンコネロＢ、グリンベアボーイズＡ０―０（ＰＫ５―４）北鎮、ビータＡ１１―０ルフォール、ふらの１―１（ＰＫ４―３）神楽岡▽準決勝　グリンベアボーイズＡ３―２トロンコ、ビータＡ８―０ふらの▽決勝　ビータＡ８―３グリンベアボーイズＡ▽３位決定戦　トロンコ５―４ふらの
　◇Ｂブロック決勝トーナメント▽１回戦　ビアンコネロＡ７―０上富良野、東川５―３ビータＢ、リヴァーレ２―０忠和、アストロＡ５―２アストロＢ▽準決勝　ビアンコネロＡ８―２東川、リヴァーレ８―２アストロＡ▽決勝　ビアンコネロＡ７―２リヴァーレ▽３位決定戦　東川７―５アストロＡ