◇Ａブロック決勝トーナメント▽１回戦 トロンコ３―１ビアンコネロＢ、グリンベアボーイズＡ０―０（ＰＫ５―４）北鎮、ビータＡ１１―０ルフォール、ふらの１―１（ＰＫ４―３）神楽岡▽準決勝 グリンベアボーイズＡ３―２トロンコ、ビータＡ８―０ふらの▽決勝 ビータＡ８―３グリンベアボーイズＡ▽３位決定戦 トロンコ５―４ふらの
◇Ｂブロック決勝トーナメント▽１回戦 ビアンコネロＡ７―０上富良野、東川５―３ビータＢ、リヴァーレ２―０忠和、アストロＡ５―２アストロＢ▽準決勝 ビアンコネロＡ８―２東川、リヴァーレ８―２アストロＡ▽決勝 ビアンコネロＡ７―２リヴァーレ▽３位決定戦 東川７―５アストロＡ
◆フットサル 第３３回全日本Ｕ―１２選手権大会北海道予選道北ブロック大会旭川地区予選（１２日・永山南小体育館ほか）
2023/02/14
◇Ａブロック決勝トーナメント▽１回戦 トロンコ３―１ビアンコネロＢ、グリンベアボーイズＡ０―０（ＰＫ５―４）北鎮、ビータＡ１１―０ルフォール、ふらの１―１（ＰＫ４―３）神楽岡▽準決勝 グリンベアボーイズＡ３―２トロンコ、ビータＡ８―０ふらの▽決勝 ビータＡ８―３グリンベアボーイズＡ▽３位決定戦 トロンコ５―４ふらの