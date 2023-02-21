　▽１部　チーフスＧ１４―５旭川チェスカ、キューピッド１８―１メディクス、バトラ５―０旭医大Ａ▽２部　旭川ジェッツ１６―４紋別ドリフトアイス、ＭＳサンリバーズ２―１旭川ジェッツ、旭医大Ｂ８―０旭川市役所レッドペッカーズ▽３部　ファイブスターズ３―２ブラスターズ、ボンバーズ３―２ブルーウィングス