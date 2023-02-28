　【男女混合】◇ダブルス▽１部　①福田空・金子塑空②鈴木・清水▽２部　①天野風斗・織田一輝②石田彰・河内▽３部　①渡辺万紀・吉田稔②田中学・松尾▽４部　①蒔田龍・坂本翔②香林・小野塚▽５部　①青山凌・逢坂琉星②山本・藤原▽６部　①坂田佳文・上田治代②中井・野中▽７部　①松川真紀子・工藤戴子②山口・田中紀▽８部　①片岡貴美恵・石田康幸②石坂・大西▽９部　①金井斉・佐伯悦子②大淵・西山