【男女混合】◇ダブルス▽１部 ①福田空・金子塑空②鈴木・清水▽２部 ①天野風斗・織田一輝②石田彰・河内▽３部 ①渡辺万紀・吉田稔②田中学・松尾▽４部 ①蒔田龍・坂本翔②香林・小野塚▽５部 ①青山凌・逢坂琉星②山本・藤原▽６部 ①坂田佳文・上田治代②中井・野中▽７部 ①松川真紀子・工藤戴子②山口・田中紀▽８部 ①片岡貴美恵・石田康幸②石坂・大西▽９部 ①金井斉・佐伯悦子②大淵・西山
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2023/02/28
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