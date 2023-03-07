　▽１部　チーフスＧ１５―２キューピッド、バトラ２０―２旭川チェスカ▽２部　モモンガーズ５―３旭川市役所レッドペッカーズ、ＭＳサンリバーズ１４―３紋別ドリフトアイス、旭医大Ｂ７―３紋別ドリフトアイス、ＭＳサンリバーズ１９―２モモンガーズ、旭川ジェッツ７―５旭川市役所レッドペッカーズ▽３部　ブラスターズ１５―０ボンバーズ、チェスカーズ５―２ボンバーズ、ブルーウィングス４―２ファイブスターズ