【男子】◇団体▽高校 ①士別翔雲Ａ②士別翔雲Ｂ③旭南Ｂ◇個人▽高校 ①大西日向（士別翔雲）②戸井（旭農）③鈴木（旭南）④菅沼（旭商）⑤宮崎（士別翔雲）⑥長内（旭実）
【女子】◇団体▽高校 ①旭南Ｂ②旭農③旭南Ｃ◇個人▽高校 ①千葉花菜（旭南）②扇谷（旭南）③越野（旭南）④門脇（旭南）⑤有木（旭農）⑥千葉（士別翔雲）
【男女混合】◇団体▽一般 ①旭川Ｃ②旭川Ｄ③旭川Ｂ◇個人▽一般 ①関沢鈴華（旭教大Ａ）②小西（旭川Ｃ）③加藤（旭川Ｄ）④大門（富良野沿線Ｂ）⑤原（旭川Ｂ）⑥桜井（旭川Ｃ）
◆弓道 第１回旭川地区競技大会（１２日・東光公園武道館）
2023/03/14
【男子】◇団体▽高校 ①士別翔雲Ａ②士別翔雲Ｂ③旭南Ｂ◇個人▽高校 ①大西日向（士別翔雲）②戸井（旭農）③鈴木（旭南）④菅沼（旭商）⑤宮崎（士別翔雲）⑥長内（旭実）
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