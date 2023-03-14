【男子】◇団体▽高校 ①士別翔雲Ａ②士別翔雲Ｂ③旭南Ｂ◇個人▽高校 ①大西日向（士別翔雲）②戸井（旭農）③鈴木（旭南）④菅沼（旭商）⑤宮崎（士別翔雲）⑥長内（旭実）

【女子】◇団体▽高校 ①旭南Ｂ②旭農③旭南Ｃ◇個人▽高校 ①千葉花菜（旭南）②扇谷（旭南）③越野（旭南）④門脇（旭南）⑤有木（旭農）⑥千葉（士別翔雲）

【男女混合】◇団体▽一般 ①旭川Ｃ②旭川Ｄ③旭川Ｂ◇個人▽一般 ①関沢鈴華（旭教大Ａ）②小西（旭川Ｃ）③加藤（旭川Ｄ）④大門（富良野沿線Ｂ）⑤原（旭川Ｂ）⑥桜井（旭川Ｃ）