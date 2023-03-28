　【男女混合】▽幼児　①笠井咲羅（拳流会館）②堀部（拳流会館）③向山（拳流会館）④藤中（北海道格闘倶楽部）
　【男子】◇小学生▽１年　①吉岡蒼真（武裕館）②堀部（拳流会館）③市丸（拳流会館）④上葛（北海道格闘倶楽部）▽２年　①藤本珠玄（真空会館）②吉本（拳流会館）③柴田（武裕館）④高橋（黎真塾）▽３年Ｂ　①東野律（拳流会館）②菊池（武裕館）▽４年　①山下航聖（真空会館）②赤崎（武裕館）③池田（ＨＫＣ亀谷道場）④山川（示正会）▽５年Ａ　①笠井拳聖（拳流会館）②日下（拳流会館）③阿部（真空会館）▽同Ｂ　①宮本翔矢（拳流会館）②亀谷（ＨＫＣ亀谷道場）③高見（真空会館）▽６年Ａ　①山川一樹（示正会）②紺野（北海道格闘倶楽部）▽同Ｂ　①小山蒼大（武裕館）②大橋（橋本道場）③間見谷（旭峰会）◇中学生　①橋口莉月（真空会館）②上葛（北海道格闘倶楽部）③星加（拳流会館）④亀谷（ＨＫＣ亀谷道場）◇マスターズ　①広田賀之（拳流会館）②森囿（武裕会）◇一般　①浮須栄一（示正会）②堀部（拳流会館）③金子（真正会旭川）④速水（拳流会館）
　【女子】◇小学生▽１・２年　①笠井聖羅（拳流会館）②紺野（北海道格闘倶楽部）③山下（真空会館）④藤中（北海道格闘倶楽部）▽４・５年　①吉本心音（拳流会館）②小山（武裕館）▽５・６年　①吉本心音（拳流会館）②篠田（武裕館）◇中学生　①上葛華音（北海道格闘倶楽部）②小島（拳流会館）