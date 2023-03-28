【男女混合】▽幼児 ①笠井咲羅（拳流会館）②堀部（拳流会館）③向山（拳流会館）④藤中（北海道格闘倶楽部）

【男子】◇小学生▽１年 ①吉岡蒼真（武裕館）②堀部（拳流会館）③市丸（拳流会館）④上葛（北海道格闘倶楽部）▽２年 ①藤本珠玄（真空会館）②吉本（拳流会館）③柴田（武裕館）④高橋（黎真塾）▽３年Ｂ ①東野律（拳流会館）②菊池（武裕館）▽４年 ①山下航聖（真空会館）②赤崎（武裕館）③池田（ＨＫＣ亀谷道場）④山川（示正会）▽５年Ａ ①笠井拳聖（拳流会館）②日下（拳流会館）③阿部（真空会館）▽同Ｂ ①宮本翔矢（拳流会館）②亀谷（ＨＫＣ亀谷道場）③高見（真空会館）▽６年Ａ ①山川一樹（示正会）②紺野（北海道格闘倶楽部）▽同Ｂ ①小山蒼大（武裕館）②大橋（橋本道場）③間見谷（旭峰会）◇中学生 ①橋口莉月（真空会館）②上葛（北海道格闘倶楽部）③星加（拳流会館）④亀谷（ＨＫＣ亀谷道場）◇マスターズ ①広田賀之（拳流会館）②森囿（武裕会）◇一般 ①浮須栄一（示正会）②堀部（拳流会館）③金子（真正会旭川）④速水（拳流会館）

【女子】◇小学生▽１・２年 ①笠井聖羅（拳流会館）②紺野（北海道格闘倶楽部）③山下（真空会館）④藤中（北海道格闘倶楽部）▽４・５年 ①吉本心音（拳流会館）②小山（武裕館）▽５・６年 ①吉本心音（拳流会館）②篠田（武裕館）◇中学生 ①上葛華音（北海道格闘倶楽部）②小島（拳流会館）