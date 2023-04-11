【男子】▽バンビ（小学２年生以下） ①清水結太（旭川ＨＴＴＣ）②大月（当麻クラブ）▽カブ（小学３、４年生） ①本間葵大（エレッズ旭川）②尾野（ＰＰファミリア）③大月（当麻クラブ）③伊藤（チームキヨスギ）▽ホープス（小学５、６年生） ①坂田銀時（ＰＰファミリア）②粟田（ＰＰファミリア）③谷（エレッズ旭川）③尾野（ＰＰファミリア）

【女子】▽カブ（小学３、４年生） ①但木一葉（日章少年団）②岡（エレッズ旭川）③細木（エレッズ旭川）④桑原（日章少年団）▽ホープス（小学５、６年生） ①清水結衣（旭川ＨＴＴＣ）②門脇（チームキヨスギ）③新美（日章少年団）③嶋澤（チームキヨスギ）