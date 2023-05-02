　◇１部▽１節　旭実ＦＣ７―０旭龍谷、旭志峯２―２旭実Ｃ、旭北２―０旭南、旭明成３―０稚内大谷▽２節　旭実ＦＣ３―３旭実Ｃ、旭志峯４―０旭龍谷、稚内大谷３―２旭南、旭北２―２旭明成▽３節　旭志峯１―１旭明成、旭実Ｃ２―１稚内大谷、旭北２―１旭龍谷、旭実ＦＣ０―０旭南
　◇２部▽１節　旭東５―０旭実ＦＣＢ、旭志峯Ｂ３―２留萌、旭商４―０旭工、旭永嶺８―０旭明成Ｂ▽２節　旭実ＦＣＢ５―３旭商、旭東３―０旭工、旭永嶺６―０留萌、旭志峯Ｂ４―１旭明成Ｂ▽３節　旭永嶺４―２旭実ＦＣ―Ｂ、旭東１３―０旭明成Ｂ、旭商４―２留萌、旭志峯３―１旭工　　
　◇３部▽１節　旭東Ｂ２―０旭西、旭龍谷Ｂ２―２旭実Ｄ、旭南Ｂ３―０富良野▽２節　旭西１―１旭実Ｄ、稚内２―０旭南Ｂ、旭龍谷Ｂ４―１旭農、旭東Ｂ５―１枝幸・名寄▽３節　旭西３―０旭農、　旭東Ｂ２―０旭南Ｂ、旭実Ｄ８―０枝幸・名寄、稚内１―１富良野