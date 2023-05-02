▽１回戦 神楽１２―６忠和、末広・近文合同７―０美瑛、陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同１１―６西御料地、大有・神居合同９ー８旭稜、永山西１１―９千代田・永山南合同、末広北・近一合同１３―６共栄・東町合同、東五条４―２当麻・緑が丘合同、比布・上川大雪合同１６―０三小、春光台１１―４春光、東光７―０愛別