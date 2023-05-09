▽２回戦 東川大雪８―４神楽、末広・近文合同１３―１陵雲・鷹栖・鷹栖北野合同、啓明４―０大有・神居合同、東聖７―５永山西、末広北・近一合同４―３愛宕東、新富１１―１東五条、春光台１０―５比布・上川大雪合同、豊岡・東旭川合同７―４東光▽３回戦 東川大雪１２―２末広・近文合同、東聖１６―４啓明、新富９―２末広北・近一合同、豊岡・東旭川合同７―４春光台▽準決勝 東川大雪１２―０東聖、新富６―３豊岡・東旭川合同▽決勝東川大雪８－３新富