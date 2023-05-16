　【男子】▽決勝　永小２―０神楽岡
　【女子】▽１回戦　永南２―０神楽岡、末広北２―０東光▽２回戦　緑新２―０永南、神居２―０東神楽、永山西２―０永小、末広北２―１旭川▽準決勝　緑新２―０神居、永山西２―０末広北▽決勝　緑新２―０永山西
　【男女混合】①ひがしかわジュニア