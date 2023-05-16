　▽１回戦　砂川市役所３―２ツルハ旭川、トヨタ自動車２―１上川町役場、ＪＡあさひかわ９―７明円グループ、ＪＡさっぽろ４―２ＪＢ千歳▽準決勝　砂川市役所３―１トヨタ自動車、ＪＡあさひかわ４―１ＪＡさっぽろ▽決勝　ＪＡあさひかわ５―１砂川市役所▽３・４位決定戦　ＪＡさっぽろ４―２トヨタ自動車▽５・６位決定戦　ツルハ旭川９―０明円グループ▽７・８位決定戦　ＪＢ千歳６―３上川町役場