　▽１回戦　シャネルズ８―５ニューヤンキース、比布町役場　不戦勝　ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川赤十字病院１３―５美瑛町役場、旭川インディアンス３―２旭川ホームストーリー▽準決勝　シャネルズ６―４比布町役場、旭川インディアンス７―０旭川赤十字病院▽決勝　シャネルズ８―１旭川インディアンス