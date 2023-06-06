▽１回戦 シャネルズ８―５ニューヤンキース、比布町役場 不戦勝 ダイヤモンドプレイヤーズ、旭川赤十字病院１３―５美瑛町役場、旭川インディアンス３―２旭川ホームストーリー▽準決勝 シャネルズ６―４比布町役場、旭川インディアンス７―０旭川赤十字病院▽決勝 シャネルズ８―１旭川インディアンス