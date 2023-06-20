　アインス２ｎｄ３―１旭教大付属、たかとんび２―２神楽、東光・東陽４―２増毛、留萌５―４緑が丘２ｎｄ、富良野５―１名寄ＳＣ、北門２―１東明、中央３―２永山南、上富良野６―１羽幌、北星７―０東川、中富良野７―０春光台