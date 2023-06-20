　◇１部▽８節　旭実ＦＣ２―０旭龍谷、旭実Ｃ２―１旭志峯、旭北４―０旭南、旭明成３―１稚内大谷　◇２部▽後期１節　旭東２―１旭実Ｄ、旭永嶺２―１旭西、旭実ＦＣ―Ｂ３―２旭商、旭志峯Ｂ２―０留萌
　◇３部▽後期１節　稚内５―２旭明成Ｂ、旭工２―１旭龍谷Ｂ、旭南Ｂ１１―１富良野、枝幸・名寄３―０旭永嶺Ｂ