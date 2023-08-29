　北門４―１羽幌、ビアンコネロＦＣ１６―０永山、旭教大付属２―１明星、名寄ＳＣ５―１ビアンコネロＦＣＲｕｇ、中央２―１東川、東光・東陽９―０春光台、永山南１―０北星、富良野４―１アインス２ｎｄ、緑が丘２ｎｄ２―１永山、名寄ＳＣ８―１たかとんび、増毛８―３中富良野、上富良野１０―０留萌、ビアンコネロＦＣ５―０北門、神居東・忠和１０―０六合、ビアンコネロＦＣＲｕｇ１―０神楽、羽幌０―０東明