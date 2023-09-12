　【男子】①横山・桜庭（エレッズ旭川）②浦崎・浦崎（翔くんとゆかいな仲間達）③浅田・上田（アスタリスク）③久保・山本（陵雲クラブ・旭教大）
　【女子】①入沢・中田（翔くんとゆかいな仲間達・エレッズ旭川）②伊藤菜・高橋（エレッズ旭川）③上田・佐藤（アスタリスク・陵雲クラブ）③伊藤莉・伊藤怜（エレッズ旭川）
　【混合】①伊藤賢・伊藤菜（エレッズ旭川）②中田浩・中田美（エレッズ旭川）③桜庭・伊藤莉（エレッズ旭川）③浦崎・清杉（旭教大）