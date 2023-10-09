【男子】◇シングルス▽５９歳以下 ①沼亮太朗（札幌ニッタククラブ）②浅田（アスタリスク）③上田（アスタリスク）③久保（陵雲クラブ）▽６０～６９歳 ①窪田邦彦（ウィナーズ）②白神（札幌厚友会）③丸山（チームグランツ）③青木（美幌クラブ）▽７０～７４歳 ①鈴木則行（函館函ラジ８）②本吉（江別卓正会）③下田（札幌星球会）③大平（函館卓栄会）▽７５歳以上 ①吉田留夫（札幌苗卓会）②青木（函館卓栄会）③大西（ナガオＳＣ）

◇ダブルス▽１１９歳以下 ①三島崇明・久保貴裕（北海道アスティーダ・陵雲クラブ）②森田・須山（札幌チーム岡島）③上田竣・上田凛（アスタリスク）③伊藤・三並（翔くんとゆかいな仲間達・アスタリスク）▽１２０～１３９歳 ①窪田邦彦・相澤裕二（ウィナーズ）②白神・五十嵐（札幌厚友会・江別サンダース）③森田・土田（留萌Ｇ＆Ｂクラブ・留萌ＲｕｍｏｉＬａｂ）▽１４０～１４９歳 ①吉田留夫・下田真之（札幌苗卓会・札幌星球会）②鈴木・本吉（函館函ラジ８・江別卓正会）③大平・青木（函館卓栄会）▽１５０歳以上 ①大西晃・大西雅文（ナガオＳＣ・ＴＣけんぶち）②板倉・中原（札幌ＬＣＡ・卓志クラブ）

【女子】◇シングルス▽５９歳以下 ①上田凛（アスタリスク）②安田（札幌ニッタククラブ）③佐藤（陵雲クラブ）▽６０～６４歳 ①川崎弘美（富良野市役所）②伊藤（フリーダム）▽６５～６９歳 ①小泉眞紀子（函館グレース）②南（稚内母親卓球クラブ）▽７０～７４歳 ①村上法子（函館グリットＰｔ）②先名（函館函ラジ８）③浮須（札幌厚友会）③水沢（函館卓翔会）▽７５歳以上 ①河上民江（函館卓栄会）②相沢（札幌ＬＣＡ）③大西（札幌北クラブ）③樋口（江別サンダース）

◇ダブルス▽１１９歳以下 ①佐藤茉有・佐藤結月（陵雲クラブ）②川崎・安田（富良野市役所・札幌ニッタククラブ）▽１２０～１２９歳 ①坂本昌代・元嶋賀子（花咲クラブ・札幌中央クラブ）②田中・伊藤（フリーダム）▽１３０～１３９歳 ①河上民江・玉山真弓（函館卓栄会・函館チーム一本木）②堀尾・下田（札幌ニューリーブス・札幌月寒マスカット）▽１４０～１４９歳 ①浮須奈々子・水沢ゆり子（札幌厚友会・函館卓翔会）②大西・先名（札幌北クラブ・函館函ラジ８）③棚田・村上（札幌アヒル屋・函館グリットＰｔ）▽１５０歳以上 ①森田好子・南洋子（留萌Ｇ＆Ｂクラブ）②樋口・清水（江別サンダース）

【男女混合】◇ダブルス▽１１９歳以下 ①沼亮太朗・安田美香（札幌ニッタククラブ）②浅田・佐藤（アスタリスク・陵雲クラブ）③上田竣・上田凛（アスタリスク）③久保・佐藤（陵雲クラブ）▽１２０～１２９歳 ①三並博貴・岡田京子（アスタリスク・札幌ビタミン）②窪田・金田（ウィナーズ）▽１３０～１３９歳 ①吉田留夫・川崎弘美（札幌苗卓会・富良野市役所）②三島・小林（北海道アスティーダ・あすなろ）③木滑・松山（江別江卓会・江別大麻クラブ）③白神・大和田（札幌厚友会・札幌北斗クラブ）▽１４０～１４９歳 ①五十嵐隆治・清水則子（江別サンダース）②宝田・浮須（鷹栖クラブ・札幌厚友会）③鈴木・先名（函館函ラジ８）③本吉・相沢（江別卓正会・札幌ＬＣＡ）▽１５０歳以上 ①青木浩佑・河上民江（函館卓栄会）②田村・益塚（札幌スワラー４４・江別大麻卓球）③高橋・木村（江別野幌クラブ）