　▽１回戦　富良野東３―１和寒・剣淵、東明５―４羽幌フェニックスミドル、緑が丘３―２稚内南・豊富・幌延、六合・啓北７―０留萌・留萌港南・増毛・苫前▽２回戦　中央・東光７―４富良野東、東明２―０旭川選抜、東川・美瑛１―０緑が丘、士別・上士別・朝日６―３六合・啓北▽準決勝　東明３―２中央・東光、東川・美瑛３―０士別・上士別・朝日▽決勝　東川・美瑛４―３東明