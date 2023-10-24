【男子】▽１回戦 上富良野６６―１３東光、神楽５６―４６富良野東、美瑛６８―２６光陽、永山２０―０東神楽・東川、忠和６５―２９永山南、当麻７１―１９北星、東明６２―３９中富良野▽２回戦 緑が丘１０１―３８上富良野、神楽５１―３７中央、北門５８―２３鷹栖、広陵７２―２８美瑛、神居東７１―３６永山、忠和７８―４６東陽、当麻６９―４６富良野西、愛宕７６―２７東明

【女子】▽１回戦 東光５９―４４忠和、北門６４―３８中央、美瑛５３―４９富良野西・富良野東、広陵・神居東５２―２６北星、東川・中富良野５０―１１啓北▽２回戦 当麻・比布中央７１―２１東光、緑が丘５７―３３北門、東神楽５０―２７鷹栖、東陽６６―３４美瑛、東明５７―４４広陵・神居東、上富良野５３―４１六合、永山７５―３３神楽、愛宕１０６―９東川・中富良野