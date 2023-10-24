…団体…

①旭川レスリングクラブ②サッポロウォリアーズＡ③札幌レスリングクラブＡ

…個人…

【男女混合】◇年少・年中▽１８㌔級 ①宇野充紀（旭川クラブ）②綿谷（札幌クラブ）③高田（サッポロウォリアーズ）▽１８㌔超級 ①高田一仁（サッポロウォリアーズ）②鈴木（札幌クラブ）③岩崎（根室クラブ）◇年長▽２２㌔級 ①星野藍（札幌クラブ）②五十嵐（旭川クラブ）③戸沢（札幌クラブ）③山口（千歳北陽ジュニア）◇小学生１・２年▽２２㌔級Ａ ①桑田朔治（天塩ちびっこ少年団）②阿部（サッポロウォリアーズ）③沢田（サッポロウォリアーズ）▽同Ｂ ①西脇武生（サッポロウォリアーズ）②関口（札幌クラブ）③猫塚（サッポロウォリアーズ）▽２５㌔級Ａ ①宇野さくら（旭川クラブ）②星野（札幌クラブ）③高田（天塩ちびっこ少年団）▽同Ｂ ①山本舷晴（サッポロウォリアーズ）②落合（天塩ちびっこ少年団）③松野（根室クラブ）③小屋畑（札幌クラブ）▽３０㌔級Ａ ①宇野泰史（旭川クラブ）②土田（札幌クラブ）③大島（サッポロウォリアーズ）▽同Ｂ ①豊田蒼空（サッポロウォリアーズ）②千葉（サッポロウォリアーズ）③山口（千歳北陽ジュニア）▽３０㌔超級Ａ ①中田優笑（札幌クラブ）②小山（サッポロウォリアーズ）③前山（天塩ちびっこ少年団）▽同Ｂ ①鈴木明（札幌クラブ）②二本柳（札幌クラブ）③高橋（旭川クラブ）

【男子】◇小学生３・４年▽２４㌔級 ①阿部清春（旭川クラブ）▽２７㌔級 ①中村虎蔵（札幌クラブ）▽３０㌔級 ①星野蒼志（札幌クラブ）②沢田（サッポロウォリアーズ）▽３３㌔級 ①中西隼士（サッポロウォリアーズ）②桑田（天塩ちびっこ少年団）③大島（サッポロウォリアーズ）▽３６㌔級 ①高田龍汰（天塩ちびっこ少年団）②村井（旭川クラブ）③渡辺（天塩ちびっこ少年団）③丹羽（サッポロウォリアーズ）▽３６㌔超級Ａ ①岩崎莉月（根室クラブ）②磯田（天塩ちびっこ少年団）③土田（札幌クラブ）▽同Ｂ ①水谷星朗（旭川クラブ）②石山（天塩ちびっこ少年団）③村上（札幌クラブ）◇同５・６年▽３２㌔級 ①桑田欣治（天塩ちびっこ少年団）▽３６㌔級 ①中村虎次郎（札幌クラブ）②芥川（札幌クラブ）③樋口（千歳北陽ジュニア）▽４０㌔級 ①荒木健太（札幌クラブ）②榎本（サッポロウォリアーズ）③川口（札幌クラブ）③綿谷（札幌クラブ）▽４５㌔級 ①寒河江冴六（旭川クラブ）②岩崎（根室クラブ）③村上（旭川クラブ）◇中学生▽軽量級 ①米田和公（旭川クラブ）②松野（根室クラブ）▽重量級 ①菊地輝（根室クラブ）②村井（旭川クラブ）③井上（旭川クラブ）③高平（旭川クラブ）

【女子】◇小学生３・４年 ▽３３㌔級 ①川口和奏（札幌クラブ）②阿部（サッポロウォリアーズ）▽３３㌔超級 ①鈴木愛海（札幌クラブ）②綿谷（札幌クラブ）③小山（サッポロウォリアーズ）◇同５・６年▽４０㌔級 ①松野夏蓮（根室クラブ）▽４５㌔級 ①山本瑠華（サッポロウォリアーズ）◇中学生▽重量級 ①菊地空々（根室クラブ）