【男子】▽１回戦 当麻２０―０中富良野、愛宕東６２―１６永山南、神居東６２―２３緑が丘、陵雲５４―１７旭川第三、愛宕４９―２８西御料地、近文６０―８忠和、美瑛５７―４７永山、上富良野７５―３２富良野▽２回戦 当麻５０―１９愛宕東、神居東３５―２６陵雲、愛宕５２―２９近文、上富良野５３―３０美瑛

【女子】▽１回戦 近文６０―２０愛宕東、神居東６４―５美瑛、富良野３９―２２中富良野、東栄４５―３４西御料地▽２回戦 当麻５４―１６近文、向陵４７―２３忠和、旭川ドルフィン４５―４０陵雲、神居東３１―２２永山、上富良野６１―１９富良野、東神楽４８―３７愛宕、東川３０―２９緑が丘、千代田５２―２９東栄▽３回戦 当麻４９―３６向陵、神居東５９―１８旭川ドルフィン、上富良野５０―１６東神楽、千代田６２―１５東川