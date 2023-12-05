　▽１部　野口碧斗（Ｋ―ウイング）▽２部　桑島圭（Ｋ―ウイング）▽３部　中尾圭汰（グッドスピード）▽４部　浅田康太（アスタリスク旭川）▽５部　上田竣太（アスタリスク旭川）▽６部　本間雅人（ナガオＳＣ）▽７部　佐藤雄代（翔くんとゆかいな仲間達）▽８部　佐藤優音（アスタリスク旭川）▽９部　大友孝啓（紋興ＴＴＣ）▽１０部　平典起（翔くんとゆかいな仲間達）▽１１部　波多野真志（富良野ＳＣ）▽１２部　上田凛（アスタリスク旭川）▽１３部　宝田庄十郎（たかすクラブ）▽１４部　福田空（旭南高）▽１５部　吉水淳（紋興ＴＴＣ）▽１６部　安達大祐（グッドスピード）▽１７部　西木信裕（個人）▽１８部　斎藤有咲（富良野布部ＳＣ）▽１９部　西島一登（日章少年団）▽２０部　岡本理宏（富良野布部ＳＣ）▽２１部　三和弘尚（浦河荻伏クラブ）▽２２部　粟田尊（ＰＰファミリア）▽２３部　芳野博子（鷹栖ブルーアップル）▽２４部　林陸斗（チームキヨスギ）▽２５部　小林空（旭川市役所）▽２６部　高橋秀文（富良野布部ＳＣ）▽２７部　伊藤和史（チームキヨスギ）▽２８部　金田佳代（ウィナーズ）▽２９部　但木一葉（日章少年団）▽３０部　上西貢生（個人）▽３１部　藤原千里（当麻クラブ）▽３２部　山崎清広（大成クラブ）▽３３部　石井るみ子（あたごサークル）▽３４部　真岩薫（ななかまど同好会）▽３５部　坂下政敏（個人）▽３６部　吉田敦（翔くんとゆかいな仲間達）▽３７部　長田秀樹（チームキヨスギ）▽３８部　伊藤颯真（チームキヨスギ）▽３９部　野田由紀子（卓翔クラブ）▽４０部　石坂逞（当麻クラブ）▽４１部　堀川久美子（個人）▽４２部　高田琉希（富良野布部ＳＣ）▽４３部　中谷力夫（個人）▽４４部　竹口双葉（チームキヨスギ）▽４５部　小半歩美（陵雲クラブ）▽４６部　伊藤春翔（チームキヨスギ）▽４７部　小半京奈（陵雲クラブ）▽４８部　深谷柊斗（当麻クラブ）