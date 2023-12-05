▽１部 野口碧斗（Ｋ―ウイング）▽２部 桑島圭（Ｋ―ウイング）▽３部 中尾圭汰（グッドスピード）▽４部 浅田康太（アスタリスク旭川）▽５部 上田竣太（アスタリスク旭川）▽６部 本間雅人（ナガオＳＣ）▽７部 佐藤雄代（翔くんとゆかいな仲間達）▽８部 佐藤優音（アスタリスク旭川）▽９部 大友孝啓（紋興ＴＴＣ）▽１０部 平典起（翔くんとゆかいな仲間達）▽１１部 波多野真志（富良野ＳＣ）▽１２部 上田凛（アスタリスク旭川）▽１３部 宝田庄十郎（たかすクラブ）▽１４部 福田空（旭南高）▽１５部 吉水淳（紋興ＴＴＣ）▽１６部 安達大祐（グッドスピード）▽１７部 西木信裕（個人）▽１８部 斎藤有咲（富良野布部ＳＣ）▽１９部 西島一登（日章少年団）▽２０部 岡本理宏（富良野布部ＳＣ）▽２１部 三和弘尚（浦河荻伏クラブ）▽２２部 粟田尊（ＰＰファミリア）▽２３部 芳野博子（鷹栖ブルーアップル）▽２４部 林陸斗（チームキヨスギ）▽２５部 小林空（旭川市役所）▽２６部 高橋秀文（富良野布部ＳＣ）▽２７部 伊藤和史（チームキヨスギ）▽２８部 金田佳代（ウィナーズ）▽２９部 但木一葉（日章少年団）▽３０部 上西貢生（個人）▽３１部 藤原千里（当麻クラブ）▽３２部 山崎清広（大成クラブ）▽３３部 石井るみ子（あたごサークル）▽３４部 真岩薫（ななかまど同好会）▽３５部 坂下政敏（個人）▽３６部 吉田敦（翔くんとゆかいな仲間達）▽３７部 長田秀樹（チームキヨスギ）▽３８部 伊藤颯真（チームキヨスギ）▽３９部 野田由紀子（卓翔クラブ）▽４０部 石坂逞（当麻クラブ）▽４１部 堀川久美子（個人）▽４２部 高田琉希（富良野布部ＳＣ）▽４３部 中谷力夫（個人）▽４４部 竹口双葉（チームキヨスギ）▽４５部 小半歩美（陵雲クラブ）▽４６部 伊藤春翔（チームキヨスギ）▽４７部 小半京奈（陵雲クラブ）▽４８部 深谷柊斗（当麻クラブ）