　【男子】◇決勝トーナメント▽１回戦　緑が丘Ａ３―０北門Ａ、中央Ａ３―１東川Ａ、神居東Ａ３―０啓北Ａ、旭川Ｂ３―２永山南Ａ、東神楽Ａ３―０神居Ａ▽２回戦　旭川Ａ３―１緑が丘Ａ、中央Ａ３―１神居東Ａ、士別南３―１旭川Ｂ、東神楽Ａ３―２神楽Ａ▽準決勝　旭川Ａ３―１中央Ａ、士別南３―２東神楽Ａ▽決勝　旭川Ａ３―１士別南
　【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦　神楽Ａ３―２上富良野・富良野東、富良野西Ａ３―２士別南、春光台３―２東川、永山南３―１旭川・神居東▽２回戦　中央Ａ３―０神楽Ａ、富良野西Ａ３―１美瑛、東陽Ａ３―１春光台、東神楽Ａ３―１永山南▽準決勝　中央Ａ３―０富良野西Ａ、東神楽Ａ３―１東陽Ａ▽決勝　中央Ａ３―２東神楽Ａ