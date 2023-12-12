【男子】◇決勝トーナメント▽１回戦 緑が丘Ａ３―０北門Ａ、中央Ａ３―１東川Ａ、神居東Ａ３―０啓北Ａ、旭川Ｂ３―２永山南Ａ、東神楽Ａ３―０神居Ａ▽２回戦 旭川Ａ３―１緑が丘Ａ、中央Ａ３―１神居東Ａ、士別南３―１旭川Ｂ、東神楽Ａ３―２神楽Ａ▽準決勝 旭川Ａ３―１中央Ａ、士別南３―２東神楽Ａ▽決勝 旭川Ａ３―１士別南
【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦 神楽Ａ３―２上富良野・富良野東、富良野西Ａ３―２士別南、春光台３―２東川、永山南３―１旭川・神居東▽２回戦 中央Ａ３―０神楽Ａ、富良野西Ａ３―１美瑛、東陽Ａ３―１春光台、東神楽Ａ３―１永山南▽準決勝 中央Ａ３―０富良野西Ａ、東神楽Ａ３―１東陽Ａ▽決勝 中央Ａ３―２東神楽Ａ
◆卓球 加盟団体冬季対抗戦中学の部（９日・鷹栖町総合体育館）
2023/12/12
【男子】◇決勝トーナメント▽１回戦 緑が丘Ａ３―０北門Ａ、中央Ａ３―１東川Ａ、神居東Ａ３―０啓北Ａ、旭川Ｂ３―２永山南Ａ、東神楽Ａ３―０神居Ａ▽２回戦 旭川Ａ３―１緑が丘Ａ、中央Ａ３―１神居東Ａ、士別南３―１旭川Ｂ、東神楽Ａ３―２神楽Ａ▽準決勝 旭川Ａ３―１中央Ａ、士別南３―２東神楽Ａ▽決勝 旭川Ａ３―１士別南