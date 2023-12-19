【男子】▽２回戦 旭龍谷９０―５８旭西、旭永嶺９５―４４富良野、旭明成２０―０旭農、旭工６８―５０旭東▽決勝リーグ 旭龍谷９１―６９旭永嶺、旭工９４―６４旭明成、旭龍谷８８―４６旭明成、旭工７６―５３旭永嶺、旭龍谷９４―６７旭工、旭明成６２―６１旭永嶺▽順位 ①旭龍谷３勝②旭工２勝１敗③旭明成１勝２敗④旭永嶺３敗▽最優秀選手 池崎豪（旭龍谷）
【女子】▽２回戦 旭藤星１０８―３９旭北、旭南７４―４７旭東、旭龍谷１０３―２６旭高専、旭明成９１―３６旭商・旭実▽決勝リーグ 旭藤星９８―２７旭南、旭明成６０―５１旭龍谷、旭藤星６７―５０旭龍谷、旭明成６３―４１旭南、旭藤星７６―５７旭明成、旭龍谷５７―３３旭南▽順位 ①旭藤星３勝②旭明成２勝１敗③旭龍谷１勝２敗④旭南３敗▽最優秀選手 宮崎華恋（旭藤星）
◆バスケットボール 第３６回北海道高校新人大会旭川地区予選会（１６、１７日・旭実高体育館）
2023/12/19
【男子】▽２回戦 旭龍谷９０―５８旭西、旭永嶺９５―４４富良野、旭明成２０―０旭農、旭工６８―５０旭東▽決勝リーグ 旭龍谷９１―６９旭永嶺、旭工９４―６４旭明成、旭龍谷８８―４６旭明成、旭工７６―５３旭永嶺、旭龍谷９４―６７旭工、旭明成６２―６１旭永嶺▽順位 ①旭龍谷３勝②旭工２勝１敗③旭明成１勝２敗④旭永嶺３敗▽最優秀選手 池崎豪（旭龍谷）