【男子】◇団体▽１回戦 旭農３―０留萌、旭南３―１旭藤星、旭北３―０苫前商、旭商３―０旭工、旭永嶺３―１旭西、旭東３―０東川▽２回戦 旭実３―０旭農、旭北３―２旭南、旭商３―０旭永嶺、旭龍谷３―０旭東▽準決勝 旭実３―０旭北、旭龍谷３―０旭商▽決勝 旭実３―０旭龍谷▽３位決定戦 旭商３―１旭北
◇ダブルス▽１部 ①小林陵平・山崎翔叶（旭北）②奥村・沢田（旭龍谷）③住吉・水谷（旭実）④瀬野尾・小野（旭龍谷）⑤山田・柳川（旭龍谷）⑥斎藤・菊地（旭龍谷）⑦五十嵐・海鉾（旭実）⑧荒川・本瀬（旭龍谷）▽２部 ①吉川絋平紘・見上風未琉（旭北）②西川・阿部（旭南）③樋口・阿部（旭商）③工藤・高橋（旭永嶺）
◇シングルス▽１部 ①水谷純稀（旭実）②中塩（旭実）③住吉（旭実）④小林（旭北）⑤豊嶋（旭商）⑥沢田（旭龍谷）⑦山崎（旭北）⑧小山田（旭実）
【女子】◇団体▽１回戦 旭藤星３―０旭農、旭東３―１旭南、旭永嶺３―１旭西、富良野３―０留萌▽２回戦 旭商３―０旭藤星、旭北３―２旭東、旭龍谷３―０旭永嶺、旭実３―０富良野▽準決勝 旭商３―０旭北、旭実３―０旭龍谷▽決勝 旭商３―０旭実▽３位決定戦 旭龍谷３―０旭北
◇ダブルス▽１部 ①佐藤鼓柊・芹沢弥徠（旭実）②小林・美濃輪（旭龍谷）③小国・本田（旭商）④鈴木・杉野（旭実）⑤下田・宮崎（旭商）⑥栗栖・中浜（旭実）⑦斉藤・古瀬（旭商）⑧星野・森田（旭南）▽２部 ①柿崎まりな・岡旬菜（富良野）②布施・姉崎（旭農）③榎・伊藤（留萌）③佐々木・朝倉（旭実）
◇シングルス▽１部 ①井上紗彩（旭商）②中島（旭商）③下田（旭商）④栗栖（旭実）⑤鈴木（旭実）⑥藤川（旭商）⑦佐藤（旭実）⑧宮崎（旭商）
◆バドミントン 旭川地区高校新人選手権大会（１５～１７日・鷹栖町総合体育館）
2023/12/19
【男子】◇団体▽１回戦 旭農３―０留萌、旭南３―１旭藤星、旭北３―０苫前商、旭商３―０旭工、旭永嶺３―１旭西、旭東３―０東川▽２回戦 旭実３―０旭農、旭北３―２旭南、旭商３―０旭永嶺、旭龍谷３―０旭東▽準決勝 旭実３―０旭北、旭龍谷３―０旭商▽決勝 旭実３―０旭龍谷▽３位決定戦 旭商３―１旭北