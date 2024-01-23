　▽１部　①遠軽クラブＡ▽２部　①エレッズ旭川Ｃ▽３部　①旭教大Ａ▽４部　①チームグランツＡ▽５部　①卓志クラブＡ▽６部　①エレッズ旭川Ｄ▽７部　①旭南高Ａ▽８部　①富良野ＳＣ▽９部　①グッドスピードＣ▽１０部　①愛宕スニーカーＢ▽１１部　①スピンオフＢ▽１２部　①エレッズ旭川Ｆ▽１３部　①旭医大▽１４部　①陵雲クラブＢ▽１５部　①フリーダムＡ▽１６部　①エレッズ旭川Ｇ▽１７部　①当麻クラブＡ▽１８部　①東神楽クラブＡ▽１９部　①チームキヨスギＡ▽２０部　①大成クラブＡ▽２１部　①翔くんとゆかいな仲間達Ｅ▽２２部　①チームキヨスギＢ▽２３部　①当麻クラブＢ