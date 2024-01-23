▽１部 ①遠軽クラブＡ▽２部 ①エレッズ旭川Ｃ▽３部 ①旭教大Ａ▽４部 ①チームグランツＡ▽５部 ①卓志クラブＡ▽６部 ①エレッズ旭川Ｄ▽７部 ①旭南高Ａ▽８部 ①富良野ＳＣ▽９部 ①グッドスピードＣ▽１０部 ①愛宕スニーカーＢ▽１１部 ①スピンオフＢ▽１２部 ①エレッズ旭川Ｆ▽１３部 ①旭医大▽１４部 ①陵雲クラブＢ▽１５部 ①フリーダムＡ▽１６部 ①エレッズ旭川Ｇ▽１７部 ①当麻クラブＡ▽１８部 ①東神楽クラブＡ▽１９部 ①チームキヨスギＡ▽２０部 ①大成クラブＡ▽２１部 ①翔くんとゆかいな仲間達Ｅ▽２２部 ①チームキヨスギＢ▽２３部 ①当麻クラブＢ
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2024/01/23
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