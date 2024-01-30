◇団体戦▽小学生男女混合 ①函館柔道スポーツ少年団②札幌北区体育館少年少女柔道クラブ③札幌札大ジュニアジュウドウクラブ③帯広柔道少年団▽優秀選手 工藤侑（函館柔道スポーツ少年団）▽中学生男子 ①柔ジャパン札幌柔道クラブ②札幌市手稲柔道少年団③札幌直心館柔道少年団③苫小牧尚志館当摩道場▽優秀選手 深瀬天太（柔ジャパン札幌柔道クラブ）▽同女子 ①旭川北柔会道場②札幌直心館柔道少年団③帯広西山道場柔道少年団③旭川末広北柔道場▽優秀選手 保里和風（旭川北柔会道場）
◇個人戦▽小学生 ①田島春輝（北見なかざわ道場）②河田（函館柔道スポーツ少年団）③鈴木（旭川中央道場）③大城（清水町柔道スポーツ少年団）▽中学生男子 ①茂木明輝（札幌直心館柔道少年団）②河田（柔ジャパン札幌柔道クラブ）③松林（旭川末広北柔道場）③葛西（旭川龍谷柔道クラブ）▽同女子 ①佐藤朱莉（札幌直心館柔道少年団）②熊谷（函館光洋館工藤道場）③沢谷（札幌北区体育館少年少女柔道クラブ）③小山内（旭川龍谷柔道クラブ）
◆柔道 岩崎満杯第１１回北海道選抜少年少女大会（２８日・リアルター夢りんご体育館）
2024/01/30
◇団体戦▽小学生男女混合 ①函館柔道スポーツ少年団②札幌北区体育館少年少女柔道クラブ③札幌札大ジュニアジュウドウクラブ③帯広柔道少年団▽優秀選手 工藤侑（函館柔道スポーツ少年団）▽中学生男子 ①柔ジャパン札幌柔道クラブ②札幌市手稲柔道少年団③札幌直心館柔道少年団③苫小牧尚志館当摩道場▽優秀選手 深瀬天太（柔ジャパン札幌柔道クラブ）▽同女子 ①旭川北柔会道場②札幌直心館柔道少年団③帯広西山道場柔道少年団③旭川末広北柔道場▽優秀選手 保里和風（旭川北柔会道場）
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