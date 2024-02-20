　【男子】▽Ｕ―１８　①鈴木琉生（埼玉西武文理高）②五十嵐（小樽双葉高）③ブイチック（東海大札幌高）▽Ｕ―２１　①山本遥（北海学園札幌高）②鈴木（埼玉西武文理高）③五十嵐（小樽双葉高）▽ＦＩＳ大会　①増井勇也（北海道ブレイン）②新（北海道ブレイン）③菅原（北海道ジャステムレーシング）
　　【女子】▽Ｕ―１８　①阿部栞（山形九里学園高）②塩島（旭明成高）③伊藤（福島若松商高）▽Ｕ―２１　①福島幸歩（青森東奥義塾高）②阿部（山形九里学園高）③塩島（旭明成高）▽ＦＩＳ大会　①福島幸歩（青森東奥義塾高）②阿部（山形九里学園高）③塩島（旭明成高）