　【男子】◇ダブルス　①伊藤翔・三並博貴（翔くんとゆかいな仲間達・アスタリスク）②窪田・長谷川（ウイナーズ・けんぶち）
　【女子】◇ダブルス　①川崎弘美・田中みえ子（富良野ＳＣ・個人）②坂本・伊藤（花咲・フリーダム）
　【男女混合】◇シングルス▽１部　①丸山恭生（グランツ）▽２部　①高橋純平（アスタリスク）▽３部　①川崎弘美（富良野ＳＣ）▽４部　①下條百合（陵雲クラブ）▽５部　①深貝ヒトミ（卓翔クラブ）◇ダブルス　①高橋栄二・高橋千秋（富良野ＳＣ）②窪田・金田（ウイナーズ）③長谷川・田中（けんぶち・フリーダム）