　【男子】①成田悠隼（玉越ストリームレーシング）②福井（玉越ストリームレーシング）③伯谷（ライジングアルペンスキーチーム）
　【女子】①八木橋乙葉（蘭越小）②堤（三笠レーシング）③大黒（札幌ＳＳプロダクツ）