　【男子】▽１年　①長田秀樹（神楽）②伊藤（神楽）③伊藤（北門）③兼平（緑が丘）⑤浜埜（旭川）⑤橋場（旭川）⑤南山（旭川）⑤西山（春光台）▽２年　①富岡祐磨（永山南）②上口（啓北）③後藤（北星）③佐藤（東川）⑤阿部（東川）⑤乗松（士別南）⑤平沢（旭川）⑤西野（旭川）
　【女子】▽１年　①和泉加奈（永山南）②上田（永山南）③中沢（富良野東）③福田（永山南）⑤大沢（東陽）⑤小半（東神楽）⑤織本（東陽）⑤林（東陽）▽２年　①造田陽央里（東陽）②清水（東神楽）③伊達（中央）③塚本（六合）⑤中井（東神楽）⑤佐々木（士別南）⑤土居（美瑛）⑤沢井（東神楽）