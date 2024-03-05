　▽１部　チーフスＧ７―５バトラ、道北振興タイガース１０―３旭医大Ａ▽２部　ＭＳサンリバーズ５―２ｂｉｒ＆Ｃｅｓ、旭医大Ｂ６―２キューピッド、旭医大Ｂ４―２ｂｉｒ＆Ｃｅｓ▽３部　ブルーウィングス７―４メディクス、メディクス５―３モモンガーズ▽４部　紋別ドリフトアイス７―１ボンバーズ、旭川市役所レッドペッカーズ５―２ボンバーズ