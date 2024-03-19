【男子】◇シングルス▽１年生１部 ①水谷純稀（旭実）②住吉（旭実）③豊嶋（旭商）③小林（旭北）▽同２部 ①江口敏紀（旭農）②吉川（旭北）③堀田（旭北）③高橋（旭永嶺）▽２年生１部 ①中塩爽太（旭実）②川田（旭実）③奥村（旭龍谷）③沢田（旭龍谷）▽同２部 ①北谷透真（旭北）②高橋（旭農）③武者（旭永嶺）③沢井（旭商）

【女子】◇シングルス▽１年生１部 ①杉野冬花（旭実）②鈴木（旭実）③本田（旭龍谷）③高村（旭東）▽同２部 ①奥野桃華（旭永嶺）②谷本（旭工）③加藤（旭南）③佐野（旭永嶺）▽２年生１部 ①佐藤鼓柊（旭実）②栗栖（旭実）③菅野（旭北）③芹沢（旭実）▽同２部 ①岸本美玲（鷹栖）②柿崎（富良野）③工藤（旭永嶺）③佐々木（旭実）