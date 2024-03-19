【男子】◇シングルス▽１年生１部 ①水谷純稀（旭実）②住吉（旭実）③豊嶋（旭商）③小林（旭北）▽同２部 ①江口敏紀（旭農）②吉川（旭北）③堀田（旭北）③高橋（旭永嶺）▽２年生１部 ①中塩爽太（旭実）②川田（旭実）③奥村（旭龍谷）③沢田（旭龍谷）▽同２部 ①北谷透真（旭北）②高橋（旭農）③武者（旭永嶺）③沢井（旭商）
【女子】◇シングルス▽１年生１部 ①杉野冬花（旭実）②鈴木（旭実）③本田（旭龍谷）③高村（旭東）▽同２部 ①奥野桃華（旭永嶺）②谷本（旭工）③加藤（旭南）③佐野（旭永嶺）▽２年生１部 ①佐藤鼓柊（旭実）②栗栖（旭実）③菅野（旭北）③芹沢（旭実）▽同２部 ①岸本美玲（鷹栖）②柿崎（富良野）③工藤（旭永嶺）③佐々木（旭実）
◆バドミントン 第４６回高校学年別大会兼ＦＤ杯大会（１７日・忠和公園体育館ほか）
2024/03/19
【男子】◇シングルス▽１年生１部 ①水谷純稀（旭実）②住吉（旭実）③豊嶋（旭商）③小林（旭北）▽同２部 ①江口敏紀（旭農）②吉川（旭北）③堀田（旭北）③高橋（旭永嶺）▽２年生１部 ①中塩爽太（旭実）②川田（旭実）③奥村（旭龍谷）③沢田（旭龍谷）▽同２部 ①北谷透真（旭北）②高橋（旭農）③武者（旭永嶺）③沢井（旭商）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆テニス 旭川室内ダブルス大会（９、１０日・和寒町総合体育館）
- ◆ソフトテニス 北海道百歳会第７回大会（１７日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆バドミントン 第４６回高校学年別大会兼ＦＤ杯大会（１７日・忠和公園体育館ほか）
- ◆バドミントン 第２２回シニア年代別大会旭川オープン（１７日・大成市民センター体育館）
- ◆スキー 旭川スキー指導員会ポールチャレンジカップ（１０日・サンタプレゼントパークマロースゲレンデ）
- ◆アイスホッケー 第３５回旭川アイスホッケー連盟会長杯争奪中学生Ｕ１８大会（１７日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆アイスホッケー 第４４回旭川市長杯リーグ大会（８～１４日・道北アークス大雪アリーナ）
- ◆弓道 第２回旭川地区大会（１０日・東光公園武道館）