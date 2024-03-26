【男女混合】◇幼児 ①斎藤由羽（旭川ジュニア）◇お試し▽子ども ①村本結優（個人）▽大人 ①市江暢英（個人）②佐藤（個人）③岩満（個人）

【男子】◇小学生▽１・２年 ①田中陽大（和寒ＳＳ）②三沢（伊の沢レーシング）▽３・４年 ①竹内陵太（伊の沢レーシング）②長浜（旭川ジュニアアルペン）③江幡（伊の沢レーシング）▽５・６年 ①半田蓮心（旭川ジュニアアルペン）②赤田（個人）◇成年（４５歳未満） ①望月雄太（美唄レーシング）②斎藤（旭川レーシング）③成田（個人）◇壮年（４５～６０歳） ①藤島貴博（旭川ジュニアアルペン）②漆山（比布レーシングＳＣ）③松本（ススキノむんむんクラブ）◇高年（６０～７５歳） ①中岡健一（１３０設備・メトレスＲＣ）②品川（旭川レーシングチーム）③坂上（旭川レーシングチーム）◇超人（７５歳以上） ①中村和雄（旭川レーシングチーム）

【女子】◇小学生▽１・２年 ①斎藤羽琉（旭川ジュニアアルペン）▽３・４年 ①北口愛真（和寒ＳＳ）▽５・６年 ①藤島蓮菜（旭川ジュニアアルペン）②斎藤（旭川ジュニアアルペン）◇中学生 ①南出紗季（旭川ジュニアアルペン）