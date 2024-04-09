【男子】◇１部▽αリーグ 札幌北斗３―０旭実、札幌静修３―０旭実、大谷室蘭３―０旭実、札幌静修３―２札幌北斗、大谷室蘭３―０札幌北斗、大谷室蘭３―２札幌静修▽順位 ①大谷室蘭②札幌静修③札幌北斗④旭実▽βリーグ 函館工３―２函館有斗、帯広大谷３―２函館工、函館工３―２北海、函館有斗３―０帯広大谷、函館有斗３―０北海、帯広大谷３―１北海▽順位 ⑤函館有斗⑥函館工⑦帯広大谷⑧北海

【女子】◇１部▽αリーグ 旭実３―０旭商、旭実３―０帯広大谷、旭実３―０北星学園女子、帯広大谷３―２旭商、旭商３―０北星学園女子、北星学園女子３―０帯広大谷▽順位 ①旭実②旭商③北星学園女子④帯広大谷▽βリーグ 札幌北斗３―０帯広南商、帯広南商３―２北海、大谷室蘭３―１帯広南商、札幌北斗３―１北海、札幌北斗３―１大谷室蘭、北海３―２大谷室蘭▽順位 ⑤札幌北斗⑥大谷室蘭⑦北海⑧帯広南商