【男子】▽１回戦 緑が丘７８―４９永山、北星４４―４１永山南、忠和５９―４６北門、神居東８１―１４東光、広陵７４―１９光陽、東陽７２―５８神楽、東明６６―３２明星、愛宕７６―２５中央▽２回戦 緑が丘７１―３６北星、忠和５６―５３神居東、広陵５０―３４東陽、愛宕７６―４４東明
【女子】▽１回戦 広陵・神居東５６―２３中央、東光３７―２２永山、忠和６７―１７啓北・北星、東明３８―３７北門、六合５６―４７神楽▽２回戦 愛宕５１―３４広陵・神居東、忠和４５―３２東光、緑が丘５７―３０東明、六合４８―３９東陽
◆バスケットボール 旭川市中学校選手権大会（１８、１９日北星中体育館ほか）
2024/05/21
【男子】▽１回戦 緑が丘７８―４９永山、北星４４―４１永山南、忠和５９―４６北門、神居東８１―１４東光、広陵７４―１９光陽、東陽７２―５８神楽、東明６６―３２明星、愛宕７６―２５中央▽２回戦 緑が丘７１―３６北星、忠和５６―５３神居東、広陵５０―３４東陽、愛宕７６―４４東明
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