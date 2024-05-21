　北星６―０緑が丘２ｎｄ、富良野合同２―０アインスレーヴェ、神居東・忠和３―０羽幌、中富良野１―０東川、永山・永山南２―１神楽、六合０―０明星、東明０―０ＳＳＳＣ、広陵１―０名寄ＳＣ、たかとんび１―０明星、名寄ＳＣ６―０アインスレーヴェ、旭教大付属２―１増毛、永山・永山南１―０ビアンコネロＲｕｇ、春光台４―１中央、東明１―０富良野合同、東川４―２留萌港南