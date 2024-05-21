　◇１部▽５節　旭実Ｃ７―３旭龍谷、旭南７―０旭志峯Ｂ、旭明成２―０旭北、旭東４―３ビータＢ▽６節　旭実Ｃ４―０旭明成、旭北１―１旭龍谷、ビータＢ５―１旭志峯Ｂ、旭東３―２旭南▽７節　旭明成１―１旭龍谷、旭東８―０旭志峯Ｂ、旭実Ｃ１―１旭北、旭南３―０ビータＢ
　◇２部▽５節　旭実Ｄ２―０旭商、旭西５―１旭明成Ｂ、旭龍谷Ｂ６―０旭工、稚内大谷４―３旭永嶺▽６節　旭商３―０稚内大谷、旭実Ｄ６―０旭永嶺、旭龍谷Ｂ３―０旭明成Ｂ、旭西１３―０旭工▽７節　旭永嶺４―１旭商、旭西５―１旭龍谷Ｂ、旭明成Ｂ５―１旭工、稚内大谷１―１旭実Ｄ
　◇３部▽５節　富良野３―３枝幸・名寄、旭南Ｂ５―３稚内、旭東Ｂ５―１旭農▽６節　枝幸・名寄１―１稚内、旭東Ｂ５―０富良野、留萌２―１旭南Ｂ▽７節　富良野５―０旭農、稚内４―２旭東Ｂ、留萌４―２枝幸・名寄　