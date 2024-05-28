　▽Ａ級　ＪＡたいせつ７―３スラッカーズ、ダイヤモンドプレイヤーズ９―８旭川ホームストーリー、旭川ドジャース６―２まるせんゲーリック、ランカー９―６ＪＡたいせつ
　▽Ｂ級　旭川レインディアーズ８―１プッシーキャッツ、旭川ＧＴＯ６―５常夏ドナルドチャンプス、旭川トヨペット８―３アレックス、ソルジャー４―１ジョーカー、アブレイズ６―２スコーピオンズ、グリフォン１１―０旭川レインディアーズ
　▽Ｃ級　金田自動車７―２モークス、ゴールデンボールズ６―４ドルフィンズ、石田兼松八興建設７―０ランダム、まるせんゲーリックＯＢ会１４―４ヒート、スーパーマン５―２あぶさんず、ザナドゥ７―２コンバットクラブ、金田自動車９―８ランダム、ゴールデンボールズ８―６まるせんゲーリックＯＢ会