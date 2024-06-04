【男子】◇シングルス▽サーティ ①荒秀典（チームグランツ）②西海（エレッズ旭川）③柏葉（ウイナーズ）③杉林（エレッズ旭川）▽フォーティ ①佐藤明宏（卓心会）②宮松（ＴＮＴラボ）③高橋（ナガオＳＣ）③北川（エレッズ旭川）▽フィフティ ①加賀美博明（チームグランツ）②宮崎（グッドスピード）③小松原（グッドスピード）③小田（愛宕スニーカー）▽ローシックスティ ①佐々木厚志（チームグランツ）▽ハイシックスティ ①窪田邦彦（ウイナーズ）②長原（チームグランツ）③藤原（愛宕スニーカー）③丸山（チームグランツ）▽ローセブンティ ①長尾正之（ナガオＳＣ）▽ローエイティ ①大西晃（ナガオＳＣ）②中（大成クラブ）③石井（大成クラブ）

▽ハイエイティ ①中原功（卓志クラブ）②神田（ナガオＳＣ）

【女子】◇シングルス▽フォティー ①長尾しのぶ（ナガオＳＣ）②小半（陵雲クラブ）③下條（陵雲クラブ）▽フィフティ ①金田佳代（ウイナーズ）▽ローシックスティ ①田中晴己（フリーダム）▽ハイシックスティ ①大谷明美（チームグランツ）②石内（花咲クラブ）③秋谷（東神楽）③坂本（花咲クラブ）▽ローセブンティ ①押田裕見子（大成クラブ）②中川（チャレンジ）▽ハイセブンティ ①田中みえ子（個人）②芳野（たかすクラブ）③浦島（チャレンジ）③堀内（フリーダム）▽ローエイティ ①小林幸子（あすなろ）