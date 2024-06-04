　【男子】▽Ａ級　①今田英男・苅田佳範②氏家・高橋▽Ｂ級　①千葉淳・阿部甘由②川口・豊島▽Ｃ級　①相木正睦・石原俊明②横山・大西
　【女子】▽Ａ級　①吉川しのぶ・加藤綾②小野・今田▽Ｂ級　①中川可奈・小林由美子②貝津・本間▽Ｃ級　①都丸智春・工藤祐子②野村・森▽Ｄ級　①大村梨紗・菊地瑞生②佐藤陸・佐藤美