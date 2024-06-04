【男子】▽Ａ級 ①今田英男・苅田佳範②氏家・高橋▽Ｂ級 ①千葉淳・阿部甘由②川口・豊島▽Ｃ級 ①相木正睦・石原俊明②横山・大西

【女子】▽Ａ級 ①吉川しのぶ・加藤綾②小野・今田▽Ｂ級 ①中川可奈・小林由美子②貝津・本間▽Ｃ級 ①都丸智春・工藤祐子②野村・森▽Ｄ級 ①大村梨紗・菊地瑞生②佐藤陸・佐藤美