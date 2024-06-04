　【男子】▽準々決勝　大橋・大西（神楽）３―２海馬・栗谷川（光陽）、松谷・松田（東光）３―２田邊・竹村（啓北）、中村・工藤大（旭教大附属）３―１細川・堀（広陵）、山口・米澤（旭川）３―２河野・岩﨑（神楽）▽準決勝　松谷・松田３―０大橋・大西、中村・工藤大３―０山口・米澤▽決勝　中村・工藤大３―２松谷・松田
　【女子】▽準々決勝　高松・目黒希（広陵）３―１來正・鳴海（旭川）、向野・小野（永山南）３―１松田・福井美（旭教大付属）、千葉・島田（愛宕）３―１筒井・須藤（北門）、服部胡・岸本（広陵）３―１奥山・池生（永山南）▽準決勝　高松・目黒希３―１向野・小野、服部胡・岸本３―０千葉・島田▽決勝　服部胡・岸本３―２高松・目黒希