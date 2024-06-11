　六合２―１永山・永山南、ＡＴＴ４―０たかとんび、名寄ＳＣ３―１東明、広陵３―１ＳＳＳＣ、神居東・忠和４―１富良野合同、東川６―０中央、旭教大付属１―０春光台、ビアンコネロＲｕｇ６―０緑が丘２ｎｄ、神楽３―１北星