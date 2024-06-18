　中央４―２中富良野、名寄ＳＣ１―１ＳＳＳＣ、永山・永山南４―３たかとんび、広陵４―１東明、アインスＦＳＶレーヴェ２―１神居東・忠和、旭教大付属０―０東川、春光台３―１アインスＵ１３、留萌・留萌港南３―０増毛、富良野合同８―０羽幌、明星２―１北星、神楽８―１緑が丘２ｎｄ