　◇Ａ級▽優勝決定戦　旭川ドジャース０―０（抽選勝ち）旭川インディアンス
　◇Ｂ級▽優勝決定戦１回戦　旭川ブルーインパルス４―３グリフォン▽同決勝　旭川ブルーインパルス７―３アブレイズ
　◇Ｃ級▽優勝決定戦１回戦　９２イヤーズ１７―０ゴールデンボールズ▽同決勝　９２イヤーズ１１―７石田兼松八興建設